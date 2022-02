Commencer avec une reprise ? Les gars de Spoon osent en intro de leur nouvel opus, Lucifer on the Sofa, en offrant une version de la chanson Held, mise au monde en 1999 par le groupe Smog – ancien nom d’emprunt du musicien lo-fi Bill Callahan. À l’origine dépouillée et fragile, la voici musclée par des guitares distorsionnées, une batterie au tempo précis et une ligne de basse bien grasse, alors que le chanteur Britt Daniel pousse sa vocalise, trempée dans le blues.

Philippe Beauchemin La Presse

Cette reprise électrisante lance de belle façon le 10e effort studio des vétérans d’Austin, au Texas. Nous entrons dans un disque rock, sans artifices, où la guitare prédomine.

Après deux albums qui misaient sur des atmosphères synthétisées – They Want My Soul, en 2014, et, surtout, Hot Thoughts, en 2017 –, où les claviers avaient gagné le devant de la scène avec l’arrivée d’Alex Fischel (membre de l’autre groupe de Britt Daniel, Divine Fits), Spoon rallume cette fois les amplificateurs et gratte avec force les six-cordes.

On se retrouve ainsi dans l’univers entendu sur Ga Ga Ga Ga Ga (2007) et Gimme Fiction (2005) : un fond sonore aux pulsations rapides, rapprochées et répétitives – gracieuseté d’un Jim Eno en grande forme à la batterie –, des envolées d’accords saccadés, émanant principalement des instruments électriques et aussi de quelques notes lointaines de piano et de saxophone, et la voix éraillée de Britt Daniel, mixée au premier plan.

Oui, voilà une formule déjà connue par les fans de Spoon. Mais à cette enveloppe nostalgique des débuts s’additionnent les acquis des dernières années ; le numérique et le synthétique sont également présents sur Lucifer on the Sofa, mais se font plus discrets. Au lieu de dominer le paysage, les claviers ajoutent quelques pointes de couleur ici – douce Astral Jacket – et là – vaporeuse My Babe – tout en assurant un heureux complément sonore aux instruments classiques.

Nous sortons de ce nouvel album en nous disant que Britt Daniel, qui a maintenant 50 ans, a su exploiter l’expérience acquise au fil de ses 30 ans de carrière et que, grâce à cela, son groupe demeure toujours pertinent. Oui, Spoon est une valeur sûre dans le monde merveilleux du rock.

