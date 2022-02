Lassée de voir son nom accolé à des publicités frauduleuses sur Facebook, Ariane Moffatt quitte le réseau social.

Marc-André Lemieux La Presse

La chanteuse a partagé sa décision jeudi. Dans un message publié sur Facebook, l’artiste révèle être victime d’usurpation d’image depuis plus d’un an. Des publicités trompeuses de produits minceur utilisant des photos d’elle circulent contre son gré.

La gérante de l’auteure-compositrice-interprète, Stéphanie Moffatt, nous indique qu’elles ont tenté de collaborer avec Facebook pour faire retirer ces publicités mensongères, mais puisqu’il s’agit de liens qui mènent hors des frontières du réseau social, l’entreprise ne bouge pas.

« Nous avons aussi porté plainte à la police pour usurpation d’identité à des fins de fraude, souligne Stéphanie Moffatt. L’enquête est en cours, mais c’est long. »

Dans son message, Ariane Moffatt soutient qu’elle ne ferait jamais la promotion d’un produit amaigrissant et qu’elle n’en peut plus qu’on lui fasse « dire des atrocités totalement à l’opposé de [ses] valeurs » concernant la santé. Elle affirme qu’elle reçoit des messages de milliers de personnes qui veulent savoir comment ses « pilules miracles fonctionnent ».

Dans une note automatisée envoyée par l’équipe d’Ariane Moffatt sur Facebook, la chanteuse met en garde ses fans contre ces publicités. Elle ajoute qu’elle ne sera « JAMAIS porte-parole d’aucune forme de diète ».

« Ces agressions quotidiennes additionnées à la fosse aux critiques gratuites et dégradantes sur l’apparence physique des personnalités publiques qu’incarne Facebook dans une période où je ne peux même pas simplement pratiquer mon vrai métier de manière “normale » » m’apparaissent complètement insensées et m’affectent plus profondément que je le croyais », écrit-elle.

Ariane Moffatt, qui n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur cette affaire, demeurera sur Instagram et Twitter, nous confirme sa gérante. La chanteuse a toutefois retiré toutes les applications Facebook des appareils qu’elle possède. Son équipe continuera d’employer sa page Facebook pour annoncer ses activités professionnelles et promouvoir ses concerts.

« Prenez soin de vous et sachez que je suis bien consciente qu’une grande partie d’entre vous êtes bienveillant(e)s à mon égard, conclut Ariane Moffatt. Je vous remercie et vous envoie plein d’amour en ces temps difficiles. »