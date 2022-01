Dans un geste d’appui à Neil Young et Joni Mitchell, Gilles Vigneault vient de demander à son étiquette de disque Tandem de retirer dès maintenant tous ses titres de la plateforme numérique Spotify.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le légendaire poète et auteur-compositeur-interprète québécois a pris cette décision en voulant donner « un bon exemple de rigueur citoyenne et d’exigence intellectuelle », peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi. « Je trouve donc que Neil Young et Joni Mitchell ont raison de nous donner cet exemple et c’est aussi honorable que pertinent de les suivre dans leur rejet des faussetés avérées dangereuses professées par des théoriciens du populisme galopant, a ajouté l’artiste de Natashquan. J’appuie donc de toutes mes convictions leur démarche audacieuse, dictée par une éthique qui est la véritable gardienne de nos pensées et de nos valeurs ».

La semaine dernière, Neil Young a le premier décidé de retirer toutes ses chansons de la plateforme de diffusion suédoise, en réponse au refus de Spotify de cesser d’héberger le controversé, mais aussi très écouté animateur américain Joe Rogan, numéro un des écoutes de podcasts sur Spotify l’an passé.

Dans un geste pour tenter de limiter les dégâts — le titre de Spotify a plongé à la suite des décisions de Neil Young et Joni Mitchell — le PDG et fondateur du numéro un mondial de la diffusion web de musique, Daniel Ek, a annoncé dans la soirée de dimanche que des mesures allaient être rapidement mises en place, notamment l’introduction de liens dans tous ses podcasts évoquant la COVID-19 qui guideront ses utilisateurs vers des informations factuelles et scientifiquement vérifiées.