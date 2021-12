C’est le genre d’album inattendu, qui tombe à point en venant nous secouer un peu et nous énergiser beaucoup. L’autrice-compositrice-interprète acadienne Julie Doiron n’avait pas fait d’album solo depuis neuf ans, et franchement, on sent (et on ressent) dans chacune des 13 chansons country-rock une urgence viscérale de chanter, de jouer de la guitare, de raconter des histoires – même si la plupart d’entre elles sont des histoires d’amour déçues.

Josée Lapointe La Presse

Enregistré en quelques jours avec son amoureux, Dany Placard, à la basse et les frères Daniel Romano (guitares, claviers, percussions) et Ian Romano (batterie), I Thought of You est à la fois intimiste et vaste. Ponctué de petites touches de rock et de distorsion, il respire surtout la liberté et même une certaine légèreté, une insouciance malgré les thématiques qui ne sont pas nécessairement drôles – aucune lourdeur ici, jamais, qu’un souffle vital qui nous entraîne jusqu’au bout.

En fait, à 49 ans, après 30 ans de carrière – elle a débuté au sein du duo Eric’s Trip, premier band canadien à avoir signé avec l’étiquette Sub Pop au début des années 1990 –, de nombreux albums solos et des explorations de tous genres, Julie Doiron n’a plus rien à prouver depuis longtemps. Et cela aussi, on le ressent très fort en écoutant sa voix douce, mais pas mielleuse, qui parfois s’éraille, complètement incarnée, ou en appréciant les petits bouts qui dépassent parce que rien n’est parfait dans la vie.

Résultat : le voyage que Julie Doiron nous propose est vibrant et apaisant pour l’âme, et il est assurément le petit supplément qu’il nous fallait pour nous aider à terminer l’année.