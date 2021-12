Des clips de Charlotte Cardin et FouKi parmi les plus vus

La plateforme YouTube a révélé jeudi les vidéos de l’année, toutes catégories confondues, qui ont diverti le plus ses utilisateurs en 2021.

Luc Boulanger La Presse

Côté musique, c’est le sacre de The Weeknd et de Justin Bieber, qui arrivent respectivement premier et deuxième dans le palmarès YouTube des vidéoclips les plus populaires au Canada, pour les chansons Save Your Tears et Peaches.

La chanteuse et comédienne Olivia Rodrigo a aussi connu une année exceptionnelle. Elle se hisse aux quatrième et cinquième places du palmarès, avec ses vidéos de « drivers licence » et « good 4 u ». Et le talentueux jeune rappeur LilNasX occupe la troisième marche avec MONTERO (Call Me By Your Name).

Au Québec, les artistes les plus populaires en 2021, toujours selon les clips vus sur YouTube, sont Charlotte Cardin, La Zarra (Tu t’en iras), Jonathan Roy, FouKi et Roxane Bruneau (Si jamais on me cherche).

La liste des vidéos de musique les plus populaires au Canada est ici :