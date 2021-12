Pour la deuxième année consécutive, le comédien Trevor Noah sera aux commandes de la soirée des Grammy.

Véronique Larocque La Presse

« Très excité d’être de retour », a tweeté le comédien et animateur de The Daily Show.

Mercredi, sur le plateau de l’émission matinale de CBS, Trevor Noah a dit espérer que la soirée puisse se tenir dans sa forme prépandémie, devant un parterre rempli d’artistes. L’année dernière, l’animateur n’avait cessé de faire la navette entre un chapiteau extérieur, où les prix étaient remis, et la scène du Los Angeles Convention Center, où défilaient les artistes en prestation.

« Trevor a été fantastique comme animateur des 63es prix Grammy. Il a reçu des éloges de l’industrie musicale, des fans de musique et des critiques. Nous sommes très heureux du retour de Trevor sur la scène des Grammy et nous sommes choyés qu’il anime de nouveau la soirée qui sera, selon nous, inoubliable », a déclaré Harvey Mason Jr., président et directeur général de l’Académie nationale américaine des arts et des sciences de l’enregistrement.

La 64e soirée des Grammy se tiendra à Los Angeles le lundi 31 janvier 2022 et sera diffusée, à 20 h, sur les ondes de CBS.

Avec onze nominations, Jon Batiste est l’artiste le plus nommé cette année, suivi de Justin Bieber, Doja Cat et H. E. R., qui ont tous les trois huit nominations. Billie Eilish et Olivia Rodrigo sont quant à elles nommées dans sept catégories.