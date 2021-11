À la suite d’une décision faisant passer quatre catégories genrées de prix à deux de prix non genrés, Brian May, guitariste du célèbre groupe Queen s’en est pris à la direction des BRIT Awards, grand gala du monde musical qui est en Grande-Bretagne ce que sont les Grammys aux États-Unis.

André Duchesne La Presse

Dans un entrevue accordée plus tôt cette semaine au journal The Mirror, May a qualifié cette décision d’irréfléchie et s’est dit « épouvanté à l’idée qu’il faut maintenant tout calculer ».

Selon le guitariste de 74 ans, son vieux comparse Freddie Mercury, mort en 1991, n’aurait pas apprécié ce mouvement. « Freddie était originaire du Zanzibar. Il n’était pas Britannique. Il n’était pas blanc. Et tout le monde s’en foutait. C’était notre frère et on ne s’est jamais demandé s’il fallait ou non travailler avec lui en se questionnant sur la couleur de sa peau ou son orientation sexuelle. »

Plus tôt cette semaine, les BRIT Awards ont annoncé que les catégories « artiste solo masculin » et « artiste solo féminin » de l’année étaient regroupées dans une seule catégorie : artiste de l’année. Même chose dans le volet international qui aura un seul prix non genré : artiste international de l’année.

Avec ou sans Brian May, le prochain gala des BRIT Awards aura lieu le mardi 8 février 2022 à l’aréna O2 de Londres et sera diffusé sur ITV.