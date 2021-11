JP « Le Pad » Tremblay, poète de brousse derrière le collectif de folk sale Québec Redneck Bluegrass Project (QRBP), fait cavalier seul pour la première fois de sa carrière avec l’absurdement titré rrrik tffhu (l’onomatopée d’un crachat).

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Cet album, plus « relax, introspectif et personnel », met en valeur l’un des crayons les plus aiguisés de la chanson keb. « J’ai amassé pas mal de tounes qui cadraient moins avec le band », explique le chanteur, joint à Saint-Nazaire, au Lac-Saint-Jean, où il est « heureux propriétaire » d’une fermette depuis trois ans.

La pandémie de COVID-19, et par le fait même la suspension des concerts de QRBP, a enfin autorisé JP Tremblay à mettre en branle son projet solo. Il a confié la casquette de réalisateur à son beau-frère, Marc Déry. « Ça fait un bout qu’on jamme ensemble, que je vais bretter dans son studio quand je monte à Montréal », explique-t-il.

0:00 0:00 Couper le son

Leur collaboration sur rrrik tffhu s’est imposée tout naturellement. « On a commencé à travailler là-dessus chez nous, en coupant du bois, en marchant et en parlant. C’est ensuite qu’on est arrivés à la musique, un peu comme un Miyagi dans Karaté Kid », lance Tremblay, aussitôt un peu découragé par sa propre comparaison.

Pendant trois mois, le duo s’est enfermé dans un chalet en bois « au toit cathédrale » en bordure d’un lac. « On gossait matins et soirs, on essayait plein d’affaires et on checkait ce qui en sortait. Ça a donné de quoi de tripant, de vraiment pas aseptisé. »

Les envolées festives d’accordéon, de violon ou de mandoline de QRBP font place à des nuances de guitares ; tour à tour — ou en même temps — acoustiques, électriques, manouches, slide ou à résonateur. « Je me suis gâté ! »

Plus que jamais, la voix et les textes « joualisants » de JP brillent de toutes leurs nuances. Les tranches de vie festives et alcoolisées ne sont pas tout à fait évacuées, mais des thèmes plus personnels se révèlent : l’agriculture (Gentleman Farmer, Révolution agricole), le surmenage (J’cours après de quoi) ou encore la maladie, mise en mots sur la magnifique et morne Montagne. « On ravale pis on fait comme si de rien n’était / Même si en d’sour d’la façade on s’vire le fer dans plaie. »

0:00 0:00 Couper le son

« Ma mère a été diagnostiquée avec la SLA [sclérose latérale amyotrophique] tout récemment, raconte Tremblay. C’est une esti de maladie de marde qui s’attaque au système nerveux et qui fait fondre les muscles. C’est incroyablement laid. Je suis super proche de ma mère, et cette toune-là a été ma soupape. »

Que rien ne « paresse »

À quelques occasions, l’auteur-compositeur se plaît à promouvoir l’art presque perdu de ne rien faire. « J’aurais cent mille affaires à faire c’fait que j’fais rien », chante-t-il sur Cave à vin. Permettez-nous, à l’écoute de ses textes, de crier à l’imposture. Nous lui soumettons que nous devinons énormément de travail sous une apparente nonchalance.

0:00 0:00 Couper le son

Touché ! Certaines pièces, comme La grasse après-midi ou la « brassensienne » French, ont nécessité 15 ou 20 ans de peaufinage. « Travailler sur mes textes, jouer et composer de la musique, on dirait que je n’ai jamais vu ça comme de l’ouvrage, plaide-t-il toutefois. Je ne le compte pas dans ma lâcheté. »

0:00 0:00 Couper le son

Ses influences ? « Fred Fortin, Richard Desjardins, Plume… » L’énumération coupe court : « Je n’écoute pas beaucoup de musique, j’ai comme peur de m’influencer, dit celui qui a vécu six ans en Chine. Je n’ai même pas de kit de son pour écouter mon master. Il faut que j’emprunte un char pour l’écouter. C’est à ce point-là. »

Dans les prochains mois, « Le Pad » offrira quelques concerts solos — dont deux au Club Soda les 21 et 22 décembre — avant de se joindre à l’aventure scénique QRBP. François Gaudreault l’accompagnera à la contrebasse et Pascal Beaulieu, réalisateur des trois plus récents albums de QRBP, à la guitare slide.

« C’est de la pression, et j’ai hâte de voir comment ça va être reçu. Ça va être plus assis, plus relaxe. On s’est monté de quoi de tripant. On pourra aussi sortir quelques medleys du band si ça manque trop [au public]. Je suis paré à toutes les situations. »

D’autres nouveautés

Kaytranada livre un nouveau mini-album

Marissa Groguhé La Presse

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Kaytranada

Kaytranada a fait paraître vendredi dernier un nouvel opus de trois chansons, Intimidated. Après avoir sorti un ensemble de remixes le mois dernier, le Montréalais aux deux prix Grammy présente cette fois des collaborations avec Thundercat, H.E.R. et Mach-Hommy. À noter, le producteur pose sa voix sur la pièce avec Thundercat, ce qu’il n’avait jamais fait avant !

0:00 0:00 Couper le son

Reggae rock du désert

Alexandre Vigneault La Presse

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Toumastine, groupe originaire de Niamey, capitale du Niger, fait partie des rénovateurs du blues du désert. Sur Heigh Tenerenin (« Dans mon désert »), il le mêle au reggae, tout en misant sur des lignes de guitare fluides, pleines d’écho, et un chant répétitif caractéristique de cette musique souvent hypnotique. Ceux qui aiment Tinariwen, Bombino et Imarhan, autres figures du renouveau de la musique assouf, ont tout intérêt à tendre l’oreille.

Les nouvelles rêveries de Beach House

Alexandre Vigneault La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BEACH HOUSE Beach House

Le duo Beach House lancera son huitième album au mois de février. Victoria LeGrand et Alex Scally donnent un avant-goût de leur nouvelle fournée de pop rêveuse en dévoilant déjà quatre des chansons de Once Twice Melody, qui constituent la première partie d’un album apparemment construit en chapitres. C’est tout doux, même quand il y a de la guitare électrique, évidemment, plein d’émotions d’un bleu tamisé qui prend des teintes un peu plus dramatiques dans un morceau curieusement intitulé Pink Funeral.

0:00 0:00 Couper le son

P’tit Belliveau au piano et en tracteur

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le chanteur acadien P’tit Belliveau aimerait « d’avoir un John Deere », selon un simple annonciateur d’un deuxième album prévu pour 2022. Dans l’extrait satirique, Jonah Richard Guimond, de son vrai nom, propose une savoureuse ballade anticonsumériste introduite au piano. Le vidéoclip, un mélange de collages et d’animation image par image, met de l’avant les régionalismes colorés — « baï », « caïsser », « fronnes », « tchuvonne » — du tout aussi coloré auteur-compositeur de la baie Sainte-Marie.

Un troisième album pour Marie-Annick Lépine

Alexandre Vigneault La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MARIE-ANNICK LÉPINE Marie-Annick Lépine

On retrouve le côté naïf des chansons de Marie-Annick Lépine dans Toujours partir, premier extrait d’un album solo — son troisième — à paraître le 3 décembre. La multi-instrumentiste des Cowboys Fringants s’en donne à cœur joie sur le plan des arrangements dans ce morceau qui parle de liberté, de solitude et d’amour : il comporte en effet un passage orchestral où le violon est magnifié.