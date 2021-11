L’enquête se poursuit pour éclairer la tragédie qui a coûté la vie à huit fans de rap au festival Astroworld, le 5 novembre. Travis Scott, Drake et Live Nation sont montrés du doigt pour expliquer le chaos mortel et sont visés par des poursuites. Mais que s’est-il passé pour qu’on en arrive à cela ? Décryptage.

Alexandre Vigneault La Presse

Qu’est-ce qu’Astroworld ?

PHOTO AMY HARRIS, ASSOCIATED PRESS Travis Scott

L’Astroworld Festival est un gigantesque évènement musical lancé en 2018 par le rappeur américain Travis Scott et tenu à Houston, au Texas. Après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie, le festival a repris ses activités en 2021 et devait se dérouler sur deux jours. Une foule estimée à 50 000 personnes était présente vendredi dernier. Autant de spectateurs étaient attendus pour la soirée de samedi, mettant en vedette Young Thug. Elle a finalement été annulée.

Chaos mortel

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Huit personnes sont mortes et 13 sont présentement hospitalisées (dont un enfant de 9 ans), vraisemblablement asphyxiées ou piétinées par la foule lors de la prestation de Travis Scott vendredi. Ce fut le dénouement tragique d’une journée qui avait commencé dans le chaos. Une journaliste du réseau américain ABC a raconté en ondes que l’ouverture des portes a donné lieu à une scène effrayante : des gens ont fait tomber les barrières de sécurité pour forcer l’accès au site. Ces images montrent des personnes peinant à se relever alors que des fans surexcités leur passent littéralement par-dessus. Un mouvement de foule s’est opéré lorsque, tard en soirée, Travis Scott est monté sur scène. Des clips tournés par des spectateurs montrent une foule très compacte et des gens en détresse : une personne inconsciente qui est transportée par d’autres spectateurs, une autre qui semble faire l’objet d’une manœuvre de réanimation cardio-respiratoire.

Pas de pause

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Malgré le chaos, le spectacle a continué. On ne sait pas à quel point Travis Scott a pris la mesure de ce qui se passait dans la foule, mais on l’a vu demander de l’aide pour au moins une personne avant d’entonner un nouveau morceau. On l’a vu aussi inciter la foule à lever les bras en l’air au moment où une ambulance tentait de se frayer un chemin parmi les spectateurs. Sur d’autres clips, on entend des fans scander « Arrêtez le spectacle ! » et on voit deux jeunes spectateurs crier à du personnel technique d’arrêter le spectacle parce que des gens mouraient. Drake, invité surprise, a malgré tout rejoint Travis Scott sur scène.

Enquêtes et poursuites

PHOTO FRANÇOIS PICARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Le chef de la police de Houston, Troy Finner (au centre)

Négligence, incitation à l’émeute, mesures de sécurité inadéquates et insuffisantes, pas moins de 14 poursuites avaient été déposées, mardi, par des spectateurs et la famille d’au moins une victime du festival Astroworld. Travis Scott, Drake et le producteur Live Nation, géant du spectacle, sont visés par ces poursuites. Des experts jugent que des dizaines d’autres pourraient être déposées pour une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Des voix se sont aussi élevées pour que l’enquête sur la tragédie ne soit pas menée par la police de Houston qui, avec le service des incendies de la ville, étaient impliquée dans certaines mesures de sécurité touchant le festival.

Prévisible et évitable

PHOTO MICHAEL WYKE, ASSOCIATED PRESS Le lendemain de la tragédie, l’évènement avait été annulé.

Deux éléments soulèvent des questions à l’heure actuelle : la sécurité était-elle adéquate et l’attitude passée de Travis Scott rendait-elle ce genre de chaos prévisible ? Les images montrant l’atmosphère frénétique, voire chaotique, datant du festival Astroworld 2019 utilisées pour mousser l’édition 2021 ont fait dire à des observateurs que ses organisateurs ont voulu vendre une image de danger. Travis Scott a aussi la réputation d’inciter ses fans à faire fi des consignes de sécurité. Plusieurs médias ont de plus rapporté mardi qu’un document de planification de 56 pages du festival Astroworld présentait des protocoles en cas de fusillades, de menace terroriste ou d’évènement météo extrême, mais rien en cas de mouvement de foule. Ce qui soulève des questions sur la planification et la formation des équipes de sécurité et d’urgence présentes sur le site le soir du drame.

Drake et Travis Scott réagissent

PHOTO THOMAS SHEA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des Texans ont déposé des gerbes de fleurs au parc NRG, près du lieu où les huit spectateurs ont perdu la vie.

Drake s’est exprimé pour la première fois mardi au sujet du festival Astroworld. « J’ai le cœur brisé en pensant aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie et pour quiconque souffre », a-t-il déclaré sur Twitter. Travis Scott, lui, avait pris la parole dès samedi sur le même réseau social, se disant « absolument dévasté » et assurant qu’il collaborait avec la police de Houston. Travis Scott a depuis annoncé qu’il paierait pour les funérailles des huit victimes. Il a aussi été rapporté qu’il offrirait des séances de thérapie à tous ceux qui en auraient besoin après la tragédie, avec le soutien de sa fondation Cactus Jack et de l’organisation BetterHelp.

Une tragédie qui se répète

Astroworld n’est malheureusement pas le premier festival à connaître un débordement mortel. Un « mouvement de panique » a mené à la mort de 19 personnes lors de la Love Parade de 2010, en Allemagne. Neuf personnes ont aussi perdu la vie, asphyxiées par la foule, lors d’une performance de Pearl Jam au festival Roskilde, au Danemark, en juillet 2000.

D’après ABC, Associated Press, KPRC 2, Billboard, Los Angeles Times, Rolling Stone