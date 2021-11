Yan Bienvenue en est à sa première année à la tête de la programmation de Coup de cœur francophone, festival montréalais qui prend son envol ce jeudi et qui s’étirera jusqu’au 14 novembre. Voici sa sélection de concerts « immanquables ».

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Diane Dufresne sur rendez-vous

« Le concept est unique en soi : on a approché Diane pour explorer la possibilité d’avoir une formule plus intime, un spectacle particulier pour le 35e anniversaire de Coup de cœur (CCF). Finalement, ça va prendre la forme d’un spectacle-échange. Elle jouera ses plus grands succès, mais à travers ça, elle va parler de sa carrière sous différents angles, sous différents thèmes. Les gens pourront lui poser des questions en temps réel ; il y aura donc une partie d’improvisation. Ça risque d’être grandiose, parce que Diane est surtout connue pour ses performances excentriques, méticuleusement préparées. »

En supplémentaire au Gesù le vendredi 19 novembre à 20 h.

Connaisseur Ticaso (avec MikeZup et DJ Shash’U)

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Connaisseur Ticaso

« C’est une légende du street rap montréalais. Il y a toute une mythologie entourant Connaisseur. Il était populaire au début des années 2000, surtout à l’époque de MusiquePlus, mais il n’avait jamais sorti d’album. Il a publié Normal de l’est pendant la pandémie, et il a décidé de faire son lancement [en présentiel] pendant Coup de cœur. Il sera accompagné de MikeZup, un artiste émergent du street rap montréalais que j’affectionne beaucoup, et du DJ Shash’U. On a une belle soirée en perspective, au goût du jour, avec particulièrement de bons auteurs de textes rap. »

À L’Astral le jeudi 11 novembre à 21 h.

Fuudge déplogué

PHOTO NICHOLAS JENKINS, FOURNIE PAR LAZY AT WORK Fuudge

« C’est une formation connue pour ses chansons plus rock. Elle a quelques participations à CCF et à d’autres festivals, mais là, elle offre quelque chose de différent avec son album de reprises en compagnie d’un quatuor à cordes. C’est une grosse production, avec une grosse équipe. On va pouvoir entendre des nouvelles chansons de Fuudge, plus dépouillées, plus classiques, et d’anciennes chansons qui ont été réarrangées pour cadrer avec le spectacle. J’aime beaucoup l’idée de pouvoir dire : ‟J’ai été là ! » Les fans de Fuudge et de rock en général voudront assister à ce concert-là, qui ne reviendra probablement pas à Montréal. »

Au Club Soda le 6 novembre à 20 h.

Luc De Larochellière — Sauvez mon âme

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Luc De Larochellière

« Luc souligne les 30 ans et la sortie en vinyle de Sauvez mon âme. Pour les connaisseurs et même pour ceux qui le connaissent moins, c’est SON album. La première partie sera consacrée à Amère America. Ce sera donc deux albums classiques qui vont être enchaînés back à back. La dernière fois que Luc est passé à CCF, ç’a été un gros hit, surtout pour les gens qui sont dans la nostalgie et qui veulent réentendre ses classiques. »

Au Théâtre Outremont le 6 novembre à 20 h.

Julien Sagot

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JULIEN SAGOT Julien Sagot

« C’est un show que j’ai particulièrement hâte de voir. Il a récemment sorti l’album Sagot, très apprécié des fans et de la critique. Après avoir tourné, il vient présenter le spectacle à Montréal. Beaucoup de gens de confiance de mon entourage me disent que c’est un des bons spectacles qu’ils ont vus, que c’est mémorable, malade, rodé au quart au tour. Julien Sagot, c’est l’un des premiers noms auquel on a pensé. On était bien contents de l’avoir. Ça promet. »

Au Ministère le 5 novembre à 20 h.

Place à la relève

PHOTO ERICK LABBÉ, LE SOLEIL Lou-Adriane Cassidy

« On a beaucoup de lancements d’artistes émergents, que ce soit Marie Claudel, Julia Daigle, chanteuse de Paupière, le groupe Bleu Nuit, Lou-Adriane Cassidy ou Efy Hecks. Je trouve ça bien qu’on ait une fenêtre sur les gros artistes, les grosses propositions, mais la mission de CCF, ce sera toujours de miser sur l’émergence. J’aime sentir qu’on a un écho parmi ces artistes-là, qu’on soit là pour eux et qu’ils soient là pour nous. »