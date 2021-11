PHOTO JORDAN STRAUSS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Cardi B a remporté cinq American Music Awards et a offert des prestations à ces galas au cours de sa carrière. Elle se prépare maintenant à franchir une nouvelle étape : animer la soirée.

Associated Press

La rappeuse à l’origine de succès tels que Bodak Yellow et Money a été choisie pour animer la cérémonie de récompenses votée par le public, qui sera diffusée depuis Los Angeles sur les ondes d’ABC le 21 novembre.

« Nous sommes extrêmement ravis que la dynamique Cardi B apporte son énergie contagieuse aux American Music Awards (AMA) en tant qu’animatrice pour la toute première fois », a déclaré mardi le producteur exécutif Jesse Collins, dans un communiqué.

Cardi B a interprété I Like It aux AMA en 2018 avec J Balvin et Bad Bunny. Elle est également entrée dans l’histoire lors de sa dernière apparition aux AMA, devenant la première rappeuse à remporter deux fois le prix de la chanson hip-hop favorite.

Olivia Rodrigo est favorite cette année avec sept nominations, notamment dans les catégories d’artiste de l’année et de révélation de l’année.

The Weeknd compte six nominations, lui aussi dans la catégorie artiste de l’année, dans laquelle il est également opposé à BTS, Ariana Grande, Drake et Taylor Swift.

La vedette du reggaeton Bad Bunny, le nouveau venu Giveon ainsi que Doja Cat ont chacun cinq nominations. Dans la catégorie révélation de l’année, Olivia Rodrigo s’oppose à Giveon, 24KGoldn, Masked Wolf et The Kid LAROI.

Taylor Swift, qui détient actuellement le record de l’artiste la plus récompensée de l’histoire des AMA, pourrait encore prolonger sa séquence. Elle est nommée pour trois prix au total, dont pour l’album pop favori pour evermore.

Le rappeur Pop Smoke, qui a été tué en 2020, est nommé dans trois catégories, dont l’album hip-hop favori et l’artiste hip-hop favori, et il pourrait remporter son premier prix à titre posthume.