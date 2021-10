Céline Dion repousse la première de son nouveau spectacle à Las Vegas à une date indéterminée, en raison de « spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de performer sur scène », a déclaré, lundi, l’équipe de la chanteuse.

Léa Carrier La Presse

« J’ai le cœur brisé par cette situation. Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots », a déclaré Céline par voie de communiqué.

La chanteuse devait inaugurer le théâtre Resorts World à Las Vegas le 5 novembre prochain devant 5000 personnes, mais ces « symptômes physiques imprévisibles » la contraignent de présenter son nouveau matériel. Les représentations prévues du 5 au 20 novembre 2021 et du 19 janvier au 5 février 2022 ont également été annulées.

« Son équipe médicale continue de l’évaluer et de la traiter, mais les symptômes qu’elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions pour le nouveau spectacle », précise le communiqué.

Cette résidence de 21 dates au nouveau casino-hôtel Resorts World qui devait avoir lieu en marge de la tournée de son nouvel album Courage. Après deux résidences au Colosseum du Caesars Palace de 2003 à 2007, puis de 2011 à 2019, la diva de Charlemagne renouait enfin avec Las Vegas, sa ville d’adoption.

« Je me sens terriblement mal de les laisser tomber, et je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible », a exprimé Céline Dion.

De son côté, Concerts West/AEG Presents ouvre la porte à de nouvelles dates de spectacles à Las Vegas « dès que Céline sera prête ».

Si les détenteurs de billets pourront être remboursés pour le spectacle, ils devront assumer les frais d’hôtel et de voyage associés à l’annulation de ces représentations. Pour l’instant, la reprise de la tournée mondiale de Courage — interrompue par la pandémie — tient toujours pour le 9 mars 2022.