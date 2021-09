L’Orchestre Métropolitain (OM) a de quoi se réjouir ce jeudi : non seulement il lance sa saison 2021-2022 ce soir, mais l’ensemble dirigé par Yannick Nézet-Séguin reçoit aussi un don de 2,5 millions sur 10 ans pour son 40e anniversaire.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

« C’est une somme qui nous permet de rêver, lance le directeur musical au bout du fil. C’est ce qui nous permet de concrétiser notre mission, que ce soit par l’entremise de projets éducatifs, de commandes de nouvelles œuvres issues de la diversité ou de tournées à l’étranger et dans le reste du Canada. »

Les mécènes derrière cet engagement, Louise et Sophie Desmarais, souhaitent ainsi offrir « les moyens de ses ambitions » à « un orchestre extraordinaire et fondamental dans la société montréalaise et dans le monde entier ».

« J’ai téléphoné à ma sœur et puis je lui ai dit : “Écoute : pourquoi on ne fait pas quelque chose, nous, les filles ?” explique Sophie Desmarais en entrevue avec La Presse. “Pourquoi ne pas choisir de donner à la musique, à la pérennité de l’OM, mais surtout à la pérennité de Yannick ?” C’est son podium qu’on assure. »

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MICHEL LAFON Sophie Desmarais

Les deux sœurs, filles de Paul et Jacqueline Desmarais, deviennent ainsi « Marraines du développement artistique » de l’orchestre. Ce que ce titre signifie pour les principales intéressées ? « Pour moi, c’est la liberté, répond d’emblée Sophie Desmarais. La liberté de choisir les artistes qui viennent jouer, de choisir sa musique, d’apporter du renouveau, de rester dans l’air du temps, de travailler librement avec son orchestre. Il n’y a rien de plus beau que la liberté. Dieu sait que je l’ai cherchée pendant bien longtemps. »

Le chèque de 2,5 millions, assure Mme Desmarais, n’est pas attaché à une direction particulière ou à des chantiers précis.

Quand on a confiance en quelqu’un, on lui donne les mains libres et la possibilité de choisir. Yannick, je lui fais pleinement confiance. C’est un expert, il sait ce qu’il fait. Sophie Desmarais

Le chef d’orchestre, qui a signé un contrat « à vie » comme chef et directeur musical de l’OM en 2019, se réjouit non seulement de l’ampleur du don, mais aussi de son étalement sur une décennie. « Souvent, en musique symphonique, les projets nécessitent beaucoup de temps pour planifier et peaufiner. Or, par définition, on est captif de décisions financières à court terme. Cette fois, on peut souffler. »

Une histoire d’amitié

Tout comme sa mère, la philanthrope Sophie Desmarais, aussi marraine de la Fondation Jasmin Roy, est une admiratrice de longue date de Yannick Nézet-Séguin, « un antidote contre toute pensée négative » lorsqu’il met les pieds sur une scène. « Ma mère l’a soutenu d’une façon remarquable, mais ce n’est pas à cause d’elle que je fais ça. C’est pour Yannick. Je pense à lui et à son orchestre. Il n’y a rien d’autre qui me fait faire une telle donation. Il faut que je me sente impliquée, que ça me touche. »

C’est surtout une histoire d’amitié avec Sophie. Elle a cru en nous dès le début, alors que j’étais à l’OM depuis peu de temps. Elle nous a pris sous son aile en crescendo. Yannick Nézet-Séguin

Le coup d’envoi de la saison 2021-2022 de l’orchestre sera donné ce jeudi soir à la Maison symphonique avec le Concerto en sol majeur de Ravel, en compagnie de la pianiste Hélène Grimaud. Le programme fera ensuite résonner la Symphonie no 1 de Florence Price, compositrice afro-américaine « négligée », et la commande Eko-Bmijwang de Barbara Assiginaak, d’origine anichinabée.

« On va enfin avoir le droit à 900 personnes pour faire ce qu’on sait faire le mieux : jouer, recevoir l’énergie du public et redonner cette énergie et notre émotion, s’enthousiasme M. Nézet-Séguin. Cet échange-là ne peut exister qu’en présence l’un de l’autre. »