Musique

The Franklin Electric

Le voyage intérieur de Jon Matte

Cela fait huit ans maintenant que Jon Matte traduit ses observations existentielles et ses états d’âme à travers la musique de The Franklin Electric. Le nouvel album du collectif montréalais porte ses réflexions sur le lâcher-prise, l’acceptation et la guérison. This Time I See It sort ce vendredi.