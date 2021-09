La sortie de Montero était l’occasion pour Lil Nas X de faire ses preuves. L’as des singles accrocheurs a travaillé fort (cela s’entend) sur cet album qui, à défaut d’être vraiment harmonieux, démontre que l’artiste n’est peut-être pas qu’une coqueluche du moment.

Marissa Groguhé La Presse

Montero est le prénom de naissance de Lil Nas X, et donc un nom tout désigné pour ce premier album, où il nous invite à faire sa connaissance, même s’il y a maintenant un moment qu’il s’est démarqué sur la scène pop. D’abord avec le mégasuccès Old Town Road, ensuite avec une flopée de simples qui n’ont jamais atteint les records de l’indétrônable premier, mais ont maintenu l’intérêt envers Lil Nas X bien éveillé.

Certains ont émis la théorie selon laquelle Lil Nas X n’a pas à sortir d’album et pourrait s’en sortir en ne faisant paraître que des simples et des EP jusqu’à la fin des temps. S’il est quelque peu réducteur de ne comprendre Lil Nas X qu’à travers ce talent à concocter des succès radio, il est tout de même vrai que cet ensemble de 15 chansons sonne beaucoup comme une compilation de simples et moins comme une œuvre uniforme.

Les pièces sont relativement courtes, la plupart sous la barre des trois minutes. On est en plein dans l’ère de la consommation (trop) rapide de la musique, où la chanson frappe un bon coup, succinct, puis se termine avant qu’on ait même la possibilité de se demander si on l’apprécie vraiment. L’album de 15 pièces ne dure que 45 minutes. Trois quarts d’heure tout en efficacité. Chacun de ces morceaux pourrait être un single, et cela est impressionnant en soi.

Lil Nas X, c’est aussi un personnage, qui a beaucoup évolué depuis les temps d’Old Town Road pour devenir un emblème, un exemple d’audace, un homme assumé dans sa sexualité. Montero en témoigne, tout comme de la brutalité du chemin parcouru — avec Sun Goes Down, Tales of Dominicana, notamment. Ces chansons, plus lentes, n’atteignent pas le niveau des purs bangers pop que l’on retrouve ailleurs sur la galette.

Le chanteur et rappeur n’a pas manqué son coup côté collaborations, ayant pu compter sur Elton John (sur One of Me), Jack Harlow, Megan Thee Stallion, Doja Cat (très brièvement) et Miley Cyrus. La ballade qu’il interprète avec cette dernière, Am I Dreaming, qui clôt l’album, apporte une jolie touche à l’ensemble de chansons.

Lil Nas X propose avec Montero une suite logique à ce qui a caractérisé sa carrière jusqu’à maintenant : plusieurs morceaux terriblement accrocheurs, d’autres un peu moins, mais de quoi ravir le mainstream. On n’est ni complètement renversé ni déçu.