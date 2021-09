Stevie Wonder

PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Stevie Wonder, tête d’affiche du concert Global Citizen Live

(Montréal) Le chanteur Stevie Wonder sera la tête d’affiche d’un concert de 24 heures pour sensibiliser la population à la pauvreté, aux changements climatiques et à la nécessité d’augmenter l’accès aux vaccins contre la COVID-19 dans le monde.

La Presse Canadienne

L’évènement de Global Citizen Live se tiendra le 25 septembre, et se produira sur différentes scènes à Los Angeles, Londres, New York, Paris, Sydney, Rio de Janeiro et Lagos.

Le concert, télédiffusé sur plusieurs chaînes, mettra aussi en vedette Jennifer Lopez, Billie Eilish, Ed Sheeran, Coldplay, Usher, Metallica et les Black Eyed Peas, entre autres.