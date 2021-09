Le coup d’envoi de la 32e édition du Gala SOCAN a été donné. Le rappeur lavallois Shreez s’est vu remettre un trophée surprise, à quelques semaines de la cérémonie officielle qui récompensera la crème de la musique québécoise.

Léa Carrier La Presse

La SOCAN l’a pris par surprise sur la scène du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, la semaine dernière. En plein spectacle, on lui a remis un prix dans la catégorie Hip-Hop/Rap, succédant à Souldia (2020), Alaclair Ensemble/FouKi (2019), Loud (2018) et Dead Obies (2017).

« C’est le plus grand bonheur d’être récipiendaire de ce prix SOCAN. Moi et mon équipe sommes fiers et reconnaissants de voir que tout le travail que nous avons accompli dans cette campagne porte ses fruits », a confié Shreez, qui n’en est pas à son premier prix SOCAN. En 2019, lui, son fidèle acolyte, Tizzo, et le rappeur Soft ont remporté le Prix de la chanson pour leur morceau On fouette.

Cette remise surprise a lancé la célébration annuelle de la musique québécoise, qui culminera le 5 octobre prochain avec le gala. Ce soir-là, près de 100 prix SOCAN dans 23 catégories seront remis aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique québécoise. Pour une deuxième année consécutive, la cérémonie se déroulera en ligne.