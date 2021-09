Chris De Burgh lance un nouvel album intitulé The Legend of Robin Hood.

PHOTO FOURNIE PAR SIX MÉDIA

C’est via la maison de disques montréalaise Justin Time Records que le nouvel album de Chris De Burgh sortira le vendredi 3 septembre.

Émilie Côté La Presse

Son 27e opus a pour titre The Legend of Robin Hood, car Chris De Burgh a collaboré à une comédie musicale sur le héros de la forêt de Sherwood qui sera présentée plus tard cette année en Allemagne.

Il ne devait que participer à l’écriture du scénario et des mélodies, mais la star de la chanson à qui l’on doit le tube Lady In Red a décidé d’en faire un disque.

The Legend of Robin Hood constitue le dixième album de Chris De Burgh réalisé par Chris Porter.

Le public y trouvera son compte au-delà de la référence à l’histoire de Robin des bois. Il y aura des pièces celtiques et traditionnelles, mais aussi du rock, du folk et du chant choral.

Écoutez un extrait de Live Life Live Well

Chris De Burgh propose aussi une nouvelle version de sa chanson Light A Fire qui figurait sur son album The Getaway sorti en 1982.