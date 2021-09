Le légendaire musicien de jazz montréalais Oscar Peterson, qui s’est éteint il y a 14 ans, donnera son nom à une portion de l’avenue McGill College, au centre-ville de Montréal, qui sera complètement réaménagée, a annoncé mardi la mairesse Valérie Plante.

Isabelle Ducas La Presse

Des discussions avaient cours depuis plusieurs années sur la meilleure façon d’honorer la mémoire du célèbre musicien : une pétition, amassant 26 000 signatures, a circulé pour demander que la station de métro Lionel-Groulx soit renommée en son honneur, alors que des personnes de l’entourage d’Oscar Peterson suggéraient que son nom soit donné à une station du Réseau express métropolitain (REM) en construction.

L’année dernière, le parti d’opposition Ensemble Montréal avait présenté une motion proposant que la place des Festivals soit rebaptisée au nom du pianiste.

Mais la Ville a préféré lui rendre hommage en lui dédiant une toute nouvelle place publique, située au cœur de la cité, a expliqué la mairesse Plante.

« On souhaite installer un univers immersif, avec des installations sensorielles, contemplatives et immersives, en plus d’une œuvre d’art figurative à la mémoire du jazzman, a-t-elle révélé. Les futures œuvres d’art vont faire l’objet de concours qui vont être lancés dans les prochains mois. »

André Ménard, cofondateur du Festival international de jazz de Montréal, qui a bien connu Oscar Peterson, a dit souhaiter qu’un piano public soit installé sur la nouvelle place.

On y trouvera aussi une forêt urbaine, des bassins d’eau, des espaces de détente et une agora.

« Ce choix est aussi un pas dans la bonne direction en matière d’inclusion, sachant que les diversités culturelles sont sous-représentées dans l’espace public et que M. Peterson a [fait face] au racisme au cours de sa vie », a ajouté Valérie Plante.

La veuve d’Oscar Peterson, Kelly Peterson, qui a été consultée par la Ville au sujet du projet, s’est dite « absolument ravie » par cette décision. « Je crois qu’il est préférable d’avoir un nouvel endroit nommé en l’honneur d’Oscar », a souligné Mme Peterson, qui participait aussi à la conférence de presse mardi.

Le lieu choisi est actuellement envahi par de la machinerie : on aménage dans son sous-sol la station McGill du REM. Lorsque ces travaux seront terminés, en 2023, la Ville pourra commencer l’aménagement de la nouvelle place publique, qui devrait être achevée en 2025, à temps pour le 100e anniversaire de naissance d’Oscar Peterson, a indiqué Mme Plante.

À Montréal, un parc du quartier de la Petite-Bourgogne, où est né le musicien, porte son nom, tout comme une salle de concert de l’Université Concordia.

Oscar Peterson, qui a réalisé plus de 200 enregistrements et remporté 8 prix Grammy de 1974 à 1997 (pour l’ensemble de sa carrière), est considéré non seulement comme le plus grand musicien de jazz de l’histoire de Montréal, mais aussi comme l’un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps.

Il a collaboré avec les plus grands noms du jazz, notamment Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Duke Ellington.