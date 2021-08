Le rappeur américain Kendrick Lamar a dévoilé ce week-end qu’un nouvel album était en cours de production. Et qu’il s’agissait aussi du dernier chapitre de sa collaboration avec la maison de disque TDE.

Ça faisait plus de quatre ans que ses fans attendaient ce moment : le rappeur américain Kendrick Lamar a dévoilé ce week-end qu’un nouvel album était en cours de production. Et qu’il s’agissait aussi du dernier chapitre de sa collaboration avec la maison de disque TDE.

Léa Carrier La Presse

Il en a fait l’annonce sur un mystérieux site web, nommé « Oklama », partagé sur son compte Instagram, samedi. Sur la page apparait une photo de l’interprète de HUMBLE., en studio, accompagné d’un texte pensif et empreint de spiritualité qui révèle son nouveau projet.

« Je passe la plupart de mes journées avec des pensées éphémères. À Écrire. À écouter. Et à collectionner les vieux Beach cruisers. Je fais mes balades matinales sur une colline de silence. Je passe des mois sans téléphone, écrit-il. Alors que je produis mon dernier album avec TDE, je ressens la joie d’avoir fait partie d’une telle empreinte culturelle pendant 17 ans. Je ressens les luttes. Le succès. Et le plus important, la fraternité. »

La maison de disque TDE accompagne le rappeur depuis ses débuts, notamment avec son mixtape Overly Dedicated, parue en 2010. Leur dernier projet commun, l’album Damn, sorti en 2017, avait été acclamé par la critique et avait fracassé le Billboard 200.

La date de sortie du nouvel album n’a pas été annoncée. « See you soon », conclut Kendrick Lamar.