Simon Gallup, bassiste de The Cure depuis pendant 40 ans, a annoncé samedi sur Facebook qu’il quittait le groupe.

Alexandre Vigneault La Presse

« Avec le cœur un peu lourd, je ne fais plus partie de The Cure ! Bonne chance à eux… », a écrit le musicien. Il a précisé un peu plus tard la raison de son départ : « J’en ai juste eu marre de toutes ces trahisons », a-t-il ajouté, sans en dévoiler la nature.

Simon Gallup, 61 ans, a rejoint The Cure en 1979. Il apparaît sur l’album Seventeen Seconds en 1980, mais quitte le groupe une première fois en 1982 en raison de tensions avec Robert Smith.

Revenu en 1984, il a connu les grands succès de la période qui a suivi la publication de l’album The Head On the Door (1985) et a été l’un des piliers de la formation depuis. Ses lignes de basses répétitives font partie de la signature du groupe The Cure, au même titre que la voix tiraillée de Robert Smith.

Simon Gallup n’est pas le seul à être parti et revenu (le guitariste Porl Thompson et le claviériste Roger O’Donnell ont aussi fait des allers-retours), mais il était, après Robert Smith, le deuxième plus ancien membre de The Cure.