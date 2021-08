(New York) Robert Plant et Alison Krauss sont à nouveau réunis pour un album, près de 15 ans après leur collaboration sur Raising Sand, devenue un succès critique et commercial, avec à la clé six prix Grammy en 2008.

Mark Kennedy Associated Press

Le nouvel album, Raise the Roof, comprenant 12 titres, sortira le 19 novembre chez Rounder Records. Il s’agit encore une fois de reprises, comme Raising Sand en 2007. Achevé à Nashville quelques semaines seulement avant le confinement de 2020, l’album est encore une fois réalisé par T-Bone Burnett.

Plant et Krauss reprennent notamment des chansons de Merle Haggard, Allen Toussaint, les Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, Betty Harris et le groupe Calexico. L’album comprend également un titre original de Robert Plant et de T-Bone Burnett, High and Lonesome.

L’ancien leader de Led Zeppelin, auparavant mieux connu pour ses cris stridents et sa mise en scène de « rock star », avait trouvé des accents de Nashville plus doux avec l’icône du country et du bluegrass Alison Krauss lors de leur première collaboration.

Raising Sand avait remporté l’album de l’année aux prix « Americana » en 2008. Dès sa sortie, il s’est hissé en deuxième place du palmarès « Billboard 200 » et a été salué dans le monde entier comme un point culminant créatif dans la longue et distinguée carrière des deux artistes déjà accomplis.

Cet album reprenait Gone Gone Gone (Done Moved On) des Everly Brothers, Fortune Teller d’Allen Toussaint, Nothin’ de Townes Van Zandt et Stick With Me Baby de la vedette du country Mel Tillis.

Le nouvel album comprendra des reprises de Trouble With My Lover de Betty Harris, Last Kind Words Blues de Geeshie Wiley et You Led Me to the Wrong d’Ola Belle Reed. On retrouvera aussi le classique Can’t Let Go, écrit par Randy Weeks et enregistré pour la première fois par Lucinda Williams.

Plant et Krauss partiront ensemble en tournée en 2022 ; les dates seront annoncées prochainement.