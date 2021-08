Justin Bieber est en nomination sept fois, notamment pour la vidéo de l’année et la meilleure réalisation pour POPSTAR, mais aussi pour artiste de l’année, meilleure direction photo pour Holy, ainsi que pour meilleure chanson pop, meilleur montage et meilleure collaboration pour Peaches.

(New York) Justin Bieber domine la liste des finalistes pour les prix MTV Video Music, qui seront remis le 12 septembre à New York. Le Canadien est suivi de près par Megan Thee Stallion, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X et, pour la première fois, Olivia Rodrigue.

Mark Kennedy Associated Press

Bieber est en nomination sept fois, notamment pour la vidéo de l’année et la meilleure réalisation pour POPSTAR, mais aussi pour artiste de l’année, meilleure direction photo pour Holy, ainsi que pour meilleure chanson pop, meilleur montage et meilleure collaboration pour Peaches.

Megan Thee Stallion suit avec six nominations, principalement pour son grand succès WAP : elle est notamment finaliste pour la vidéo de l’année, l’artiste de l’année, la meilleure collaboration et la meilleure chanson hip-hop. Mais elle est également finaliste une autre fois dans cette catégorie de la meilleure chanson hip-hop pour son travail sur « On Me (The Remix) », de Lil Baby.

Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X et Rodrigo ont chacun cinq nominations.

Dans la catégorie « artiste de l’année », Bieber et Megan Thee Stallion seront en compétition avec Ariana Grande, Doja Cat, Olivia Rodrigo et Taylor Swift.

Dans la catégorie vidéo de l’année, on retrouve WAP de Cardi B, avec Megan Thee Stallion ; POPSTAR de DJ Khaled, avec Drake et Bieber ; Kiss Me More de Doja Cat, avec SZA ; Bad Habits d’Ed Sheeran ; MONTERO (Call Me By Your Name) de Lil Nas X ; et Save Your Tears de The Weeknd.

WAP est également en lice pour la chanson de l’année, aux côtés de Mood de 24kGoldn, avec Iann Dior ; Leave The Door Open de Bruno Mars, Anderson. Paak et Silk Sonic ; Dynamite par BTS ; Levitating de Dua Lipa ; et drivers license de Rodrigo.

Dans la catégorie « artistes émergents », les finalistes sont : 24kGoldn, Giveon, The Kid LAROI, Olivia Rodrigo, Polo G et Saweetie.

Les finalistes pour la meilleure chanson rock sont : Use My Voice d’Evanescence, Shame Shame des Foo Fighters, Last Train Home de John Mayer, My Own Soul’s Warning de The Killers, The Bandit de Kings Of Leon et Raise Vibration de Lenny Kravitz.

Le gala revient à New York cette année, au Barclays Center de Brooklyn. Il sera diffusé le 12 septembre, simultanément sur CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et The CW Network.