Musique

Le « dingue » destin de David Guetta

Il trône au sommet du « prestigieux et polémique » classement mondial 2020 du magazine britannique DJ Mag, possède le titre du Français le plus suivi sur YouTube grâce à des clips milliardaires et suscite la convoitise des superstars de la pop. David Guetta, toujours sur le plus haut podium de la scène électro à 53 ans, attire tant les éloges que les critiques. Discussion par Zoom avec un vieux routier qui ne choisit pas toujours l’autoroute.