Marie-Pierre Arthur, François Lafontaine et Olivier Langevin se sont retrouvés une fois de plus pour un projet inédit.

Léa Carrier

La Presse

Mardi, ils ont lancé Tout recommence, une chanson tout en simplicité et aux airs d’été, qui tombe à point pour le déconfinement.

« En ce moment, faire un truc collectif, ça fait plus de bien que jamais », a confié Marie-Pierre Arthur dans un communiqué.

« On a vraiment travaillé comme un band, tout l’monde sa partie de création… C’était tellement plein d’amour. Ce dont on a tellement besoin de c’temps là. »

La musique dormait dans l’ordinateur de François Lafontaine, ex-claviériste de Karkwa. C’est le « goût de se retrouver pour triper » qui l’a sortie des boules à mites.

« Je savais que Marie et Olivier l’aimaient. Et nous avons décidé de former un band pour l’instant d’une chanson. Juste pour voir… peut-être qu’il y en aura d’autres et peut-être pas », a raconté le musicien.

Olivier Langevin, de la formation Galaxie (à la voix et à la guitare), complète le trio. Les musiciens se sont souvent partagé le studio, notamment lors de l’enregistrement du deuxième album de Marie-Pierre Arthur, Aux alentours.