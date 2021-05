Près d’une quarantaine de spectacles seront présentés cette année au FestiVoix de Trois-Rivières, qui a annoncé mercredi une programmation réduite mais substantielle, dans une configuration remaniée qui tiendra compte des restrictions sanitaires.

Josée Lapointe

La Presse

Le FestiVoix, qui se déroulera du 25 juin au 4 juillet, se fera sans star internationale bien sûr, mais s’y produiront plusieurs vedettes québécoises, dont Marie-Mai. La chanteuse a d’ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux mercredi après-midi qu’elle s’apprête à faire une tournée des festivals cet été.

On pourra voir aussi sur une des trois scènes qui seront aménagées dans le quartier historique de Trois-Rivières Vincent Vallières, FouKi, Elisapie, Les Sœurs Boulay, Ariane Moffatt, Dominique Fils-Aimé, Sarahmée, Luc de Larochellière, Beyries, The Franklin Electric, Marie Denise Pelletier, Clay and Friends et plusieurs autres.

Une édition « normale » du FestiVoix attire plus de 305 000 personnes chaque année, alors qu’une centaine de spectacles y sont présentés sur neuf scènes et sont accessibles à l’achat d’un passeport individuel au coût de 49 $. Vu la diminution du nombre de scènes et la nécessité d’en contrôler l’accès, les billets – en quantité très limitée-seront tous vendus à l’unité à compter du 4 juin.