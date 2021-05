Damien Robitaille est peut-être rendu à sa 203e chanson du jour, mais il trouve encore le moyen de faire parler de lui – et de nous faire rire beaucoup.

Josée Lapointe

La Presse

Cette fois, l’homme-orchestre a organisé rien de moins qu’un « featuring » avec Guy A. Lepage.

Depuis quelque temps, l’animateur de Tout le monde en parle met en ligne sur Instagram des chansons populaires qu’il enregistre dans sa douche - #theshowersessions comme il les appelle -, dont le résultat est, on s’en doute, pas particulièrement harmonieux mais très drôle.

Damien Robitaille a donc monté un véritable duo virtuel à partir de la vidéo de Guy A. Lepage interprétant Tourne la page de René et Nathalie Simard. Il fait d’abord seul le couplet, puis pendant le refrain chante la partition de René et laisse à Guy A. Lepage celle de Nathalie, tout en continuant à jouer du piano et de la batterie. Et ils finiront bien sûr par chanter « ensemble ».

Des images tournées par l’animateur – un magnifique hélicoptère en lego – sont aussi insérées dans le clip.