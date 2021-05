Les apparences, bien souvent, sont trompeuses. L’univers musical concocté par Allison Russell et ses collaborateurs a quelque chose de confortable et d’accueillant. Il suffit toutefois de porter attention à ce qu’elle chante pour deviner les souffrances qu’elle a traversées.

Alexandre Vigneault

La Presse

Outside Child n’est pourtant pas un disque sombre. C’est au contraire une marche vers la lumière qu’il y a au bout du tunnel. Et c’est ce qui ressort de ces chansons qui puisent entre autres dans le folk, le country, le blues et le gospel : une envie de chaleur, de douceur, de compassion, que transmet admirablement la chanteuse née à Montréal.

Mêler tous ces styles n’est pas un geste innocent de la part d’Allison Russell ; c’est le reflet de ce qui l’anime comme être humain : le partage, l’ouverture, l’inclusion. C’est fait avec doigté, avec sensibilité, avec une aisance toute naturelle, comme si le chant, les mélodies et les arrangements coulaient de source.

Les airs se lovent dans nos oreilles pour ne plus en ressortir. Le doux refrain de Persephone, par exemple, qui rappelle le plus envoûtant des Cowboy Junkies. On songe aussi à ce que Norah Jones fait de mieux quand elle flirte avec le country. Allison Russell possède toutefois une voix à elle, qui résonne fort, juste à côté du cœur.

