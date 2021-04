L’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud a lancé vendredi un tout nouvel extrait d’un quatrième album à paraître cet automne.

Stéphanie Morin

La Presse

Intitulée Golden Record, la pièce est inspirée du disque lancé dans le cosmos (et contenant des échantillons de l’humanité) par les sondes Voyager I et II en 1977.

« J’ai voulu, dans ma chanson, ramener cette quête à l’individu, à sa plus petite expression : s’émanciper, se lancer vers l’inconnu, s’ouvrir aux autres. C’est la plus belle définition de l’existence, selon moi », explique Patrice Michaud, qui signe les paroles et la musique.

La chanson Golden Record est disponible sur toutes les plateformes numériques et est accompagnée d’une vidéo animée.