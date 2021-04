Alexandre Vigneault

La Presse

Le dixième album de The Black Keys rendra hommage à John Lee Hooker, R. L. Burnside, David Kimbrough Jr. a annoncé Warner jeudi. Intitulé Delta Kream, le disque a été enregistré au studio de Dan Auerbach à Nashville.

En reprenant des standards du country blues, Patrick Carney et Dan Auerbach remontent bien sûr aux sources de leur propre musique, puisque ces chansons les habitent depuis avant-même qu’ils ne forment un groupe.

« On a fait ce disque pour rendre hommage à la Mississippi hill country blues qui nous a influencée à nos débuts, dit Auerbach dans un communiqué. Ces chansons demeurent aussi importantes pour Pat et moi qu’au moment où on a pris nos instruments et commencé à jouer ensemble. »

Le Mississipi hill country blues, issu du nord de l’état, à la frontière du Tennessee met en effet l’accent sur la rythmique et les percussions. Deux des figures auxquelles le duo rend hommage, R. L. Burnside et Junior Kimbrough participent au disque.

Delta Kream, à paraître le 14 mai, est précédé par la publication d’une version de Crawling Kingsnake, associée à John Lee Hooker. En marge de la publication de ce disque, Auerbach et Carney collaborent avec l’office du tourisme du Mississippi à la mise en valeur de R. L. Burnside et Junior Kimbrough sur la Mississippi Blues Trail.