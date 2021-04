Musique

Filpo

Virage rock organique ★★★½

Mélodiste de talent, Paolo Philpot s’est fait connaître il y a quelques années au sein du groupe pop-rock Cherry Chérie. Mais il avait manifestement besoin de s’exprimer autrement. Filpo est son nouveau véhicule, plus rock, plus hargneux, plus audacieux.