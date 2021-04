Tim Commerford, Zack De La Rocha et Brad Wilk du groupe Rage Against the Machine

La pandémie a empêché Rage Against the Machine de se produire sur les plaines d’Abraham en 2020 ? Qu’à cela ne tienne, le groupe pionnier de fusion rap métal se reprendra en 2022, a dévoilé le Festival d'été de Québec jeudi. Il s’agira du tout premier concert du groupe dans la capitale.

Le Soleil

Le quatuor militant s'est reformé en 2019 après presque 20 ans de séparation, marquée par la collaboration des musiciens avec le regretté Chris Cornell (Audioslave), puis avec Chuck D de Public Enemy et B Real de Cypress Hill (Prophets of Rage). Cette fois, c'est bel et bien la formation originale qui revisitera ses albums mythiques : le premier éponyme, Evil Empire et The Battle of Los Angeles. On se croise les doigts...

