Après 10 ans, trois albums et un EP, le groupe Canailles a annoncé mardi sa séparation officielle.

Marissa Groguhé

La Presse

Cela faisait déjà quelque temps que l’on n’avait pas eu de nouvelles du groupe bluegrass/folk. Certains membres sont toutefois actifs ces dernières années au sein d’autres projets, notamment Bon Enfant et Lumière.

« Certain.e.s auront remarqué que même avant la pandémie on avait ralenti la cadence pas mal. On a eu besoin de se poser, se reposer pis de réfléchir à la suite. Le temps a passé et on est arrivé à cette décision, qu’on vous annonce aujourd’hui : Canailles arrête ses activités », lit-on dans une longue et touchante déclaration sur Facebook.

Canailles y a énuméré certains de ses accomplissements et autres moments marquants. Le groupe, formé en 2010, a également tenu à expliquer sa décision et à exprimer sa reconnaissance. « C’est important pour nous de vous dire que ce n’est pas la chicane qui nous sépare. C’est juste qu’on est allé jusqu’au bout de ce trip-là. On sent qu’on a de quoi de nouveau à dire, mais ailleurs. Besoin de tourner la page. Une belle grande page qui compte 10 années et mille espèces d’affaires pas possibles qui nous sont arrivées », écrit le groupe, qui signe ce message des noms des dix membres récents et anciens.

C’est ainsi la fin d’une aventure « des plus magnifiques et des plus flyées » pour Canailles.