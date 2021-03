Quatre mois après la mort de Leonard Cohen, en novembre 2016, le duo suédois First Aid Kit lui a rendu hommage sur la scène du Dramaten de Stockholm, entouré d’un groupe et d’un chœur. Quatre ans plus tard, la veillée funèbre fait l’objet d’un disque.

Alexandre Vigneault

La Presse

L’aura de Leonard Cohen brille d’un éclat renouvelé depuis quelques mois : une nouvelle biographie signée Michael Posner, un film inspiré de son univers poétique (Death of a Ladies Man, de Matt Bissonnette) et bientôt une bande dessinée de Philippe Girard. Ne manquait plus que quelqu’un pour souffler sur les braises de ses chansons.

Les deux sœurs de First Aid Kit, Johanna et Klara Soderberg, s’en sont chargé. Elles publient le 26 mars l’enregistrement d’un concert capté en mars 2017 au Dramaten de Stockholm qu’elles ont envisagé autant comme un hommage qu’une veillée funéraire à la mémoire du poète montréalais. Il s’intitule Who by Fire et compte sur la participation d’une foule d’invités, dont Loney Dear.

Klara et Johanna sont plus que des fans de Cohen. Elles ont découvert ses chansons à l’adolescence (« Quand on s’est mises à la musique pour de vrai », disent-elles) et ont littéralement plongé dans son œuvre, qui ne les quitte plus depuis.

C’est un artiste vers lequel on se tourne lorsqu’on est en quête d’inspiration. On pige l’un de ses recueils de poésie, on écoute ses chansons… On est subjuguées par son œuvre. Johanna Soderberg, lors d’une entrevue sur Zoom

Who by Fire, sur lequel on retrouve plusieurs des chansons les plus connues de Cohen (Suzanne, Sisters of Mercy, Hallelujah, So Long, Marianne, etc.), témoigne d’une envie de célébrer Cohen au-delà des évidences. Les deux sœurs ont en effet sélectionné des chansons récentes, dont la pièce-titre de You Want It Darker, paru quelques jours avant la mort du poète.

« Il a fait tellement de disques, il a été tellement constant au fil du temps. Je n’aime pas tellement les arrangements de ses disques des années 1980, mais les chansons… Les chansons sont tout de même extraordinaires », souligne Klara Soderberg.

Le fait que You Want It Darker n’ait jamais été joué en concert rendait la chose très spéciale. Et comme on avait tout un groupe et un chœur, on jugeait que c’était le contexte parfait pour faire une chanson aussi épique au sujet de la mort. Klara Soderberg

Ce souci que le concert, qui a aussi été capté pour la télé suédoise, soit empreint de grandeur se sent dans un autre choix osé par les deux sœurs : intégrer des poèmes (Prayer for Messiah, par exemple) et même présenter des textes de chansons sans musique, comme The Future.

L’idée, dit Johanna Soderberg, était de mettre l’accent sur les mots. « Il y a tellement de noirceur, d’humour et de force dans les paroles de The Future qu’on voulait les mettre en valeur. Et rendre l’auditoire un peu inconfortable », ajoute sa sœur Klara, rappelant que certains passages sont particulièrement crus.

Sur une note plus délicate, les deux sœurs ont pris soin d’intégrer un passage de la lettre que Leonard Cohen a publiée à la mort de Marianne Ihlen, qui fut sa compagne. Un bout où il lui écrit qu’il la suit de près, que si elle tend la main, elle pourrait toucher la sienne…

Karla et Johanna Soderberg travaillent à un nouvel album de chansons originales, mais si la pandémie peut finir, elles ont un autre projet qu’elles souhaiteraient mener à terme avant : porter les mots de Cohen sur les scènes du monde.