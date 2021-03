Kings of Leon

Le retour des vrais Kings ★★★½

Kings of Leon a sorti son premier album il y a 18 ans. Ses racines ont été reléguées au second plan lorsque le quatuor a mordu à l’appât du succès commercial. Il y revient toutefois avec When You See Yourself, un huitième opus plus authentique, qui bénéficie aussi des années d’expérience et de la maturité des Kings.