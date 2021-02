PHOTO DUSTIN DOWNING/CMA VIA REUTERS

La mégastar de la pop Justin Bieber a annoncé l’arrivée de son nouvel album, Justice, sur les tablettes le 19 mars.

Léa Carrier

La Presse

Les trois derniers succès récemment lancés par le chanteur - Holy avec Chance The Rapper, Lonely avec Benny Blanco, et Anyone - laissaient finalement présager un sixième album.

L’Ontarien d’origine de 26 ans le décrit comme une main tendue à tous ceux qui se sentent impuissants, en cette ère troublée. « Nous avons tous besoin de guérison - et de justice - pour l’humanité. En créant cet album, mon but est de faire de la musique qui apportera du réconfort ; de faire des chansons auxquelles les gens peuvent s’identifier et se connecter, pour qu’ils se sentent moins seuls », a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

« Je sais que je ne peux pas simplement résoudre l’injustice en faisant de la musique, mais je sais que si nous faisons tous notre part en utilisant nos dons pour servir cette planète et les uns les autres, nous sommes d’autant plus proches d’être unis. C’est ce que je fais. Ma part. »

Toutes trois figurant dans le classement des 100 chansons du Billboard Hot, les premières pièces de l’album ont déjà récolté à elles seules quelque trois milliards d’écoute.