Le chanteur Paul McCartney a annoncé sur les réseaux sociaux mercredi qu’il va publier ses mémoires en novembre prochain.

Luc Boulanger

La Presse

Intitulé, The Lyrics : 1956 to the Present (Les paroles : 1956 à aujourd’hui), le livre va raconter la vie et la carrière de l’ex-Beatles, par le prisme des 154 chansons qu’il a composées en plus de 60 ans de carrière. « La seule chose que j’ai toujours réussi à faire, que ce soit à la maison ou sur la route, est d’écrire de nouvelles chansons », confie le légendaire artiste. Il se penchera, entre autres, sur la création et les sources d’inspiration autour de succès comme Let It Be, Lovely Rita et autre Yesterday.

Le livre de 960 pages sera illustré avec de rares archives visuelles (brouillons, lettres, photographies) puisées dans la collection personnelle de Sir Paul. Le livre sera en libraire le 2 novembre, mais on peut déjà le précommander en ligne.