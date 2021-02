Après deux ans d’attente, Charlotte Cardin lancera finalement son premier album, intitulé Phoenix, le 9 avril prochain. Et pour faire patienter encore un peu ses admirateurs, la chanteuse en a dévoilé ce vendredi un troisième extrait, la pièce Meaningless.

Simon Chabot

La Presse

Après les deux mini-albums Big Boy (2016) et Main Girl (2017) et des spectacles aux quatre coins de la planète, Charlotte Cardin lancera enfin son premier album ce printemps, au terme d’un exercice de création qui n’a pas été de tout repos.

« La création de cet album m’a pris deux ans, car j’ai commencé son écriture en essayant de garder le contrôle sur ce que je voulais montrer, a fait savoir l’artiste dans un communiqué vendredi. Plus je constatais certaines choses à propos de moi, plus je devenais en colère de ne pas les avoir comprises plus tôt. Ce cycle conflictuel entre la honte et la croissance a donné naissance à Phoenix. Ce fut une libération fondamentale pour moi. »

La genèse de l’album a aussi été une occasion de grandir, estime l’artiste. « J’ai évolué tellement dans ce processus et changé de certaines façons, explique-t-elle. Je ne suis qu’une femme de 25 ans obsédée par les sentiments. Phoenix symbolise ma croissance. »

À quelques semaines du lancement de Phoenix, Charlotte Cardin espère que son public partagera les sentiments qu’elle met de l’avant dans ses chansons. « L’album aura rempli son but si d’autres, qui comme moi, sont déchirés entre ce que l’on attend d’eux et ce qu’ils sont réellement, ressentent une partie de cette libération à travers mes chansons », écrit-elle.

Un nouveau clip

PHOTO NORMAN WONG, FOURNIE PAR L’ARTISTE Avec Meaningless, Charlotte Cardin souhaite mettre de l’avant un côté plus « explosif » et « dynamique ».

La chanteuse de 25 ans lance par ailleurs ce vendredi un troisième extrait de l’album à venir. Meaningless, coécrite et produite avec Jason Brando et Marc-André Gilbert, se veut « un hymne à l’amour, au sens qu’on donne à sa vie, aux désirs d’être et à la complexité du genre humain ». Cette sortie s’accompagne d’un clip réalisé par Norman Wong dans lequel la chanteuse souhaite mettre de l’avant un côté plus « explosif » et « dynamique ».

> Voyez le clip en entier

En septembre et janvier derniers, Charlotte Cardin avait lancé les deux premiers extraits de Phoenix : Passive agressive et Daddy, qui ont reçu un accueil enthousiaste et généré plus de 2,3 millions de vues sur YouTube.

L’album est offert en précommande sur l’ensemble des plateformes musicales.