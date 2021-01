Tout juste sorti de l’hôpital, Dr. Dre est de retour en studio. Le rappeur et producteur apparaît sur une photo publiée sur Instagram par Dem Jointz.

Émilie Côté

La Presse

On le voit en studio, entouré de neuf autres artisans du rap (sans couvre-visage ni distanciation physique). Citons Zumo Kollie, Focus…, U Made Us What We Are ainsi que D.O.C. (l’un des membres fondateurs de N.W.A).

Le mot-clic #Detox21 laisse entendre que son album Detox devrait sortir en 2021 — album sur lequel Dr. Dre travaille depuis près de 20 ans.

Il y a deux semaines à peine, le bonze du rap a été hospitalisé à Los Angeles. C’est pour un anévrisme cérébral qu’il aurait été transporté d’urgence en ambulance. Ses amis Ice Cube et Snoop Dogg lui ont envoyé des messages d’encouragement.

Âgé de 55 ans, Dr. Dre a fondé Death Row Records ainsi que Beats Electronics (vendu à Apple pour 3 milliards). Il est aussi le mentor d’Eminem.

