Les voix des rappeurs sont modifiées synthétiquement sur l’album, mais le style ne ment pas : on est sur le territoire d’Alaclair et du duo Eman X Vlooper.

Le personnage de Capitaine Canada est clairement lié au groupe Alaclair Ensemble. C’est le collectif qui fait la promotion de ce nouveau personnage de son univers. Mais on n’en sait officiellement pas plus. Si le mystère se maintient, une chose est claire : cet album est réussi, surtout grâce à ses excellentes productions.

Marissa Groguhé

La Presse

La présentation de l’album va comme suit : « Incompris de ses contemporains, déprimé et sans emploi, Capitaine Canada, un héros indépendant venu des contrées lointaines du Haut-Canada, semble égrainer le temps entre ses doigts, confiné du haut de la tour de son donjon. » Le vocabulaire utilisé tout au long du texte ne laisse aucun doute : les prolifiques gars d’Alaclair, ou du moins certains d’entre eux, ont mis la main à la pâte.

Maybe Watson intervient sur le titre Poussin Chat. Un certain « Croqnibard » a quelques lignes dans l’excellente Zigzag, sur laquelle FouKi est également invité. « Clakmerde », lui, rappe sur le morceau Capitaine.

Il y a surtout le fameux « Volpeur », présenté comme l’« acolyte » de Capitaine Canada, que l’on comprend être le faiseur de son du groupe, Vlooper.

Le producteur offre ici de voluptueux beats old school. Les échantillons de musique soul (sur Poussin Chat ou Royal, par exemple) sont délicieux.

IMAGE FOURNIE PAR DISQUES 7IÈME CIEL Capitaine Canada, de Capitaine Canada

Sur son premier album, Capitaine Canada « part en mission afin de réduire les inégalités entre les nations et leurs peuples ». Mais les textes de ses chansons touchent à tout. On parle de confinement (Copenhague), de COVID-19, d’amour, de filles, de brutalité policière, d’un peu n’importe quoi, un peu n’importe comment.

Ce qu’on retient de ce projet mystérieux, c’est sa qualité digne d’un collectif de rappeurs que l’on connaît bien.

★★★★

Rap. Capitaine Canada, Capitaine Canada, Disques 7ième Ciel.