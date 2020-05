Le festival MUTEK aura lieu à la fois virtuellement et physiquement du 8 au 13 septembre.

Émilie Côté

La Presse

La programmation de MUTEK, festival international de créativité numérique et de musiques électroniques, se déploiera de façon hybride.

MUTEK, et son forum parallèle IMG, seront présentés « dans des espaces physiques traditionnels, dans le respect des règles de distanciation sociale », mais aussi « dans un univers virtuel qui nous permettra d’expérimenter des horizons inédits et d’offrir une programmation singulière à un public du monde entier », peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant la tenue de l’événement du 8 au 13 septembre.

Alain Mongeau, directeur général et artistique de MUTEK, convient que son équipe est hors de sa zone de confort, mais il assure que tous demeurent « fidèles à l’esprit d’exploration et de découverte » propre au festival.

Au programme : des prestations de musique électronique, des performances audiovisuelles live et des œuvres numériques innovantes. Le tout avec le soutien international des autres chapitres de MUTEK.

Dans ses panels et ateliers de réseautage, le forum IMG mettra l’accent sur « les nouveaux modèles qui stimulent les industries créatives et les arts tout comme les réflexions éthiques et politiques en lien avec la technologie et induites par les événements récents ».

En attendant le dévoilement de la programmation, le public a accès aux archives de différentes présentations passées de MUTEK partout dans le monde.

L’équipe de San Francisco tiendra aussi un festival en ligne les 23 et 24 mai en hommage à la culture des clubs.