Céline Dion et Andrea Bocelli accompagnés de fans du monde entier

Deux des chanteurs les plus connus au monde, Andrea Bocelli et Céline Duo, relancent leur célèbre chanson The Prayer à l’ère de la pandémie de la COVID-19. Accompagnés de fans du monde entier.

Luc Boulanger

La Presse

Les deux stars internationales ont lancé une nouvelle version de leur succès planétaire sorti en 1999. Dans un clip mis en ligne mercredi, on peut voir des douzaines de fans de plusieurs pays, confinés chez eux avec leur famille, accompagner le puissant duo vocal qui entonne l’hymne signé David Foster et Carole Bayer Sage.

Ils apparaissent les uns après les autres dans une visioconférence Zoom avec des pancartes sur lesquelles ils ont illustré le drapeau de leur pays et inscrit les paroles de la chanson.

« Merci aux fans partout dans le monde pour votre merveilleuse participation ! Où que vous soyez, j’espère que vous êtes en sécurité et que vous trouvez du réconfort », a écrit mercredi Céline Dion sur son compte Twitter.