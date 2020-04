Documentaires musicaux : histoire et icônes

C’est le temps ou jamais de faire du rattrapage et de regarder ces documentaires musicaux qu’on se promet de voir depuis si longtemps. Films sur les icônes de la pop ou du jazz, retour sur des événements culturels marquants, histoires mystérieuses, on trouve en ligne plus que le nécessaire pour passer à travers nos journées d’isolement.