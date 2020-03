Partout sur les réseaux sociaux, des artistes offrent du temps et de la musique, de manière spontanée ou plus organisée. Du beau, du doux et du réconfortant plus que nécessaires en ces temps de pandémie. Petit florilège absolument pas exhaustif.

Josée Lapointe

La Presse

Cadeaux uniques

Des initiatives individuelles et souvent uniques ont envahi les réseaux sociaux depuis une dizaine de jours. Chaque chanson est arrivée comme un cadeau. En voici quelques-unes.

Ingrid St-Pierre

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À contre-jour dans son salon, la douce auteure-compositrice a offert en exclusivité la chanson Dans tes bras – elle ne figure sur aucune plateforme –, qu’on a pu entendre pendant la bouleversante finale de L’heure bleue mardi.

Fred Pellerin

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le conteur national livre sa version d’Amène-toi chez nous de Jacques Michel, avec toute la bienveillance et la bonté dont il est capable. Sur sa page Facebook, mais aussi sur YouTube.

Salebarbes

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’ultra sympathique groupe cajun Salebarbes a demandé à une bande d’amis chanteurs d’interpréter chacun son bout de La danse de la limonade. On peut y voir tant Patrice Michaud, avec sa tuque, que Geneviève Jodoin, entourée de sa famille. À écouter en boucle les matins de spleen.

Luc De Larochellière et Andrea Lindsay

Directement de son salon, le couple créatif et amoureux interprète Si fragile, une des plus belles chansons de Luc De Larochellière, qui prend bien sûr une autre dimension ces jours-ci.

En direct de l’univers

L’équipe de l’émission animée par France Beaudoin a « tricoté » un dernier medley comme elle seule en a le secret, qui va de Fred Pellerin à la Bolduc, en passant par Bleu Jeans Bleu.

Damien Robitaille

L’auteur-compositeur-interprète a profité de la jolie neige qui est tombée cette semaine pour s’installer dans sa cour et interpréter Pink Moon de Nick Drake sous les flocons. Il promet d’autres chansons.

Des surprises

Très actifs sur Instagram, la pianiste Alexandra Stréliski et le chanteur Patrick Watson font parfois des apparitions-surprises pour offrir 10 ou 15 minutes de prestation en direct. Il s’agit de rester à l’affût…

Des rendez-vous

Des artistes, des organismes, des entreprises culturelles proposent des rendez-vous réguliers.

Florence K

La chanteuse offre tous les matins une chanson-café. À peine levée, une tasse de café à la main et chantant à voix basse – le reste de la maisonnée dort encore –, elle interprète des classiques de la chanson : Somewhere Over the Rainbow, Desafinado, Smile, Jardin d’hiver…

Centre national des arts

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le Centre national des arts a sélectionné une foule d’artistes qui recevront un cachet de 1000 $ pour une performance en direct de 45 à 60 minutes sur Facebook. À ce jour, Safia Nolin, notamment, a participé à l’initiative de son appartement à Lyon, le duo Alfa Rococo, ému et émouvant, a chanté sur son balcon, et Lisa LeBlanc, en pantoufles, dans son salon. De nombreux autres sont à venir, dont Marie-Pierre Arthur dimanche et Clay and Friends mardi, et on peut revoir toutes les prestations sur la page Facebook du CNA (la plupart valent vraiment la peine).

La fabrique culturelle

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Plusieurs fois par semaine à 17 h, l’émission culturelle de Télé-Québec invite des artistes à se produire chez eux dans le cadre d’une série appelée Session de salon. Y ont déjà participé, entre autres, Fanny Bloom, La Bronze et Matt Holubowski, et on annonce pour les jours à venir Anachnid, Mon Doux Saigneur et Maude Audet.

Orchestre Métropolitain

Sur le thème « Propage la musique, pas le virus », l’OM diffuse régulièrement sur sa page Facebook des vidéos enregistrées à la maison par ses propres musiciens, mais aussi par d’autres qui ne font pas partie de ses rangs. L’Orchestre a aussi lancé son site web L’OM à la maison, et propose des captations de concerts exclusives, qui changeront tous les vendredis.

Ailleurs

Les initiatives ailleurs qu’au Québec sont bien sûr très nombreuses. Nous en avons choisi trois, pour en donner une toute petite idée…

Matthieu Chédid

Le chanteur –M– est très actif depuis que le confinement a été décrété en France, et propose régulièrement des concerts live sur ses pages Facebook et Instagram, qu’il annonce au moins 24 heures à l’avance. Son dernier en date, qui avait lieu jeudi, était plus particulièrement destiné aux enfants, mais chacune de ses apparitions sur les réseaux sociaux est un vrai baume.

Rufus Wainwright

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Tous les jours sur Instagram, le célèbre auteur-compositeur originaire de Montréal interprète une chanson, directement de sa demeure à Los Angeles. Assis au piano, en robe de chambre, il s’adresse directement au public, commente chaque choix, raconte une anecdote… et chante, en toute simplicité. « Mon plus long concert à vie ! », a-t-il écrit jeudi.

Rolling Stone

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le vénérable magazine propose, trois fois par semaine, des concerts intimistes intitulés In My Room, qu’on peut visionner sur son compte Instagram, mais aussi sur son site web et sur YouTube. Brian Wilson des Beach Boys et John Fogerty de CCR se sont déjà prêtés au jeu. Si les prestations sont courtes, le résultat, lui, est magique.