Réconfortante Luce Dufault ★★★

Il n’y a pas grand-chose de plus réconfortant que de retrouver la voix si riche et profonde de Luce Dufault. L’interprète a toujours ce don de faire se côtoyer puissance et douceur, capable plus que jamais de tempête et de retenue dans la même phrase. Pour cet album réalisé par son vieux complice Jean Garneau, après sept ans de silence sur disque, la chanteuse propose pas moins de 14 nouvelles chansons écrites expressément pour elle par une foule de brillants auteurs-compositeurs.