Chilombo est le nom de famille de Jhené Aiko. Le mot veut dire « bête sauvage », apprend-on dans les documents de presse présentant cette nouvelle offrande. L’opus aux saveurs soul et R&B dévoile de fait une version toujours aussi douce, mais plus indomptée, de l’artiste.

Plus organique, Chilombo a été enregistré lors de rencontres avec les instrumentistes. Les sessions d’improvisation qui ont mené à la création des titres ont laissé une empreinte brute et donnent à l’album une essence moins usinée, plus pure.

Chilombo a une aura particulière. Jhené Aiko a étudié la guérison par le son. Elle a incorporé à chaque chanson de l’album les sons de bols de cristal chantants alchimiques, dont les vibrations ont la réputation ésotérique d’avoir des vertus guérisseuses.

Qu’on adhère ou non à la croyance que ces notes peuvent apaiser le corps et l’esprit, l’expérimentation donne un résultat intéressant, sans submerger l’album. En parallèle, les rythmes R&B atmosphériques et la voix apaisante d’Aiko se marient de nouveau à la perfection.

Après le plus psychédélique Trip, dont l’écriture traduisait une période de deuil, Jhené Aiko touche au spirituel, à la découverte de soi et revient à la sexualité, également.

La chanteuse aborde aussi sa séparation avec le rappeur Big Sean, notamment sur l’excellente Triggered. Elle revient sur le sujet dans None of Your Concern, collaboration avec… Big Sean en personne. Le couple s’est reformé et collabore de nouveau sur cette pièce où chacun expose ses sentiments face à l’implosion de la relation.

H.E.R., John Legend (sur la jolie Lightning & Thunder), Nas, Future et quelques autres figurent aussi au tableau des collaborations, la plupart réussies. Ce sont d’ailleurs ces interventions qui préservent l’album de 20 titres de la redondance qui menace parfois.

Les bols de Jhené Aiko n’ouvriront peut-être pas vos chakras (le but avoué de l’utilisation de ces outils peu conventionnels en musique populaire), mais l’écoute de Chilombo est une expérience dont on ne devrait pas se priver.

Chilombo, Jhené Aiko, Def Jam, ★★★