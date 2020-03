Après l’annulation du festival culturel South by Southwest (SXSW) par le maire d’Austin au Texas vendredi, un évènement «SXSW, by the people» a été créé sur Facebook. L’affichage de l’évènement invite les festivaliers à venir se rencontrer et s’inspirer à Austin du 13 au 21 mars prochain, plutôt que de se laisser effrayer par le coronavirus.

Le Soleil

«Pour le moment, il n’y a encore rien d’officiel sur les différents canaux», précise Miriam Bard-Dumont, présidente de Noctura, qui devait elle-même se rendre à Austin au terme d’une mission commerciale avec son collègue Dave Massicotte. «Il y en a plusieurs qui disent qu’il va quand même y avoir des activités non officielles, mais c’est à surveiller dans les prochains jours.»

