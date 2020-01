Osheaga: têtes d’affiche d’exception

Les Foo Fighters, Lizzo et Kendrick Lamar seront les trois têtes d’affiche de la 15e édition d’Osheaga, ont annoncé lundi les organisateurs du festival. Ce n’était pas prévu, mais on a également découvert plus tard dans la journée les autres belles prises qui s’ajoutent à la programmation, où figurent une centaine d’artistes. Parmi eux, Bon Iver, le groupe Vampire Weekend, les Islandais d’Of Monsters and Men, l’Écossais Lewis Capaldi, le groupe de rap Brockhampton…