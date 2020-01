Son passage dans l’intimité du Corona l’automne dernier l’annonçait : Mika sera de retour à Montréal le 15 mai au Centre Bell, dans le cadre d’une tournée printanière nord-américaine qui le fera passer aussi par Québec et Toronto.

Josée Lapointe

La Presse

Le chanteur pop a lancé en octobre 2019 son cinquième album, My Name is Michael Holbrook. Il avait dans la foulée donné une série de concerts intimes, dont ceux du Corona, qui auront été finalement des préludes à ceux des grands arénas.

L’artiste britannique d’origine libanaise, qui maintient des liens étroits avec le Québec depuis le début de sa carrière, sera également l’invité de l’émission En direct de l’univers samedi.