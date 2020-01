Il ne s’est jamais autant consommé de musique en ligne au Canada, peut-on conclure du rapport annuel de la firme Nielsen Music/MRC Data publié jeudi.

Émilie Côté

La Presse

Les Canadiens ont écouté l’équivalent de 75,4 millions d’albums en 2019, une augmentation de 15 % par rapport à 2018. Shawn Mendes et Céline Dion sont parmi les artistes les plus populaires. Mais la chanson la plus écoutée au Canada en 2019 est le tube country-rap Old Town Road, de Lil Nas X. Et l’album le plus populaire ? Hollywood’s Bleeding, de Post Malone.

Alexandra Stréliski se démarque

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Stréliski

À part Céline Dion, la pianiste Alexandra Stréliski est l’artiste québécoise qui s’est le plus distinguée en 2019, puisqu’elle a vendu 33 000 exemplaires de son album Inscape en 2019 (mais plus de 70 000 au total). Au lendemain du Gala de l’ADISQ, l’écoute de sa musique a augmenté de 400 %, souligne la firme Nielsen dans son rapport annuel.

Révélations américaines

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Post Malone

Aux États-Unis, les trois révélations musicales de 2019 sont le rappeur Post Malone, la prodige pop Billie Eillish et la sensation Lizzo. L’album de Post Malone Hollywood’s Bleeding a été le plus populaire. De son côté, Billie Eilish a vendu 176 000 exemplaires en format vinyle de son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? Pour Lizzo (en lice pour huit prix Grammy), Nielsen souligne combien la série de Netflix Someone Great a popularisé sa chanson Truth Hurts.

La K-pop à l’écoute

Au Canada comme aux États-Unis, la musique pop coréenne — communément appelé K-pop — connaît un vif succès. Outre les succès des chansons de BTS (Boy With Luv) et Pinkfong (Baby Shark), le groupe féminin BLACKPINK a réussi à se faufiler dans le top 10 des albums les plus vendus avec Kill This Love.

Les éternels vinyles

PHOTO IAIN MCMILLAN, FOURNIE PAR APPLE CORPS, PAR REUTERS Pochette de l’album Abbey Road, des Beatles

Aux États-Unis, les vinyles représentent le quart de toutes les ventes de musique en format physique. Au Canada, c’est 16 %. C’est le vieux catalogue qui a la cote. Au Canada, on retrouve trois albums de Queen parmi les 10 plus populaires. Chez nos voisins du Sud, le vinyle d’Abbey Road, des Beatles, s’est vendu à 246 000 exemplaires. Et qui achète encore des CD ? Il s’en est vendu 55 millions aux États-Unis et 5,5 millions au Canada. Le CD le plus populaire dans le pays gouverné par Justin Trudeau ? Courage, de Céline Dion, vendu à 78 000 exemplaires en 2009.

En vrac

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jean Leloup

Avec L’étrange pays, Jean Leloup est le seul artiste francophone à s’être faufilé au sommet du palmarès Billboard des albums canadiens. Qui est l’artiste la plus populaire de la décennie en Amérique du Nord ? Adele. Quel artiste a le plus tourné à la radio au Canada de 2009 à 2010 ? Nul autre que Bryan Adams ! Mais qui a le plus de chansons écoutées en ligne ? Drake, bien entendu.

Qu’est-ce qu’un « album » ?

Nielsen calcule l’écoute d’un équivalent d’album de trois façons :

>>> Dix chansons achetées équivalent à la vente d’un album.

>>> Une chanson écoutée en continu (streaming) 1250 fois par des abonnés à un service payant (Spotify, Apple Music ou autre) équivaut à la vente d’un album.

>>> Une chanson écoutée en continu 3750 fois sur un service gratuit (avec publicités) équivaut à la vente d’un album.